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Лига PARI. «Арсенал» в гостях у «Енисея», «Нижний Новгород» сыграет с «Ленинградцем» в четверг

12-й тур Лиги PARI стартует в среду матчем « Енисей » – « Арсенал ». В четверг « Нижний Новгород » примет « Ленинградец », « Торпедо » – « Велес ».

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