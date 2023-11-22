J-ALZ: нарушение слуха изменяет области мозга, связанные с вниманием

Исследование ученых из Калифорнийского университета, результаты которого опубликованы в Journal of Alzheimer's Disease (J-ALZ), показало, что нарушение слуха способно привести к изменениям в областях мозга, отвечающих за обработку звуков и внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии