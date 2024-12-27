Власти Заполярья намерены привлечь миллион туристов

Миллион путешественников в год станет новой целью по развитию туризма в Мурманской области. Об этом 27 декабря сообщила заместитель губернатора региона Оксана Демченко на официальном сайте регионального правительства.
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