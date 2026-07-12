Потребители

А помните, какими мы были? ДнепроГЭС. Магнитка. Новостройки. Метрополитен. Индустриализация. Колхозы.
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