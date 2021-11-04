В Феодосии состоялось совещание по вопросу переноса базы перегрузки ТКО, расположенной в районе Керченского шоссе

В совещании приняли участие начальник управления ЖКХ министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Евгений Малеров, Глава муниципального образования городской округ Феодосия — Председатель Феодосийского городского совета Анжела Сердюкова, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Александр Шимко, коммерческий директор ООО «УМЭС» Ярослав Кривущенко, заместитель главы администрации города Андрей Новокрещенов, руководители профильных структурных подразделений городской администрации.
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