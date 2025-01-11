В Госдуме заявили о праве России на Прибалтику в ответ на заявления Литвы о Калининграде

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее выразил притязания на Калининградскую область.
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