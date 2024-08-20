Тяга к знаниям: выпускники школ Приморья могут стать опытными пчеловодами

У выпускников школ Приморья появилась уникальная возможность получить редкую профессию. За 13 лет впервые появилась специальная программа, которую проводит Сельскохозяйственный технологический колледж по федеральному проекту «Профессионалитет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии