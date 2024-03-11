Глава ЦРУ назвал «несерьезным» отношение России к переговорам по Украине

Руководитель Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс считает, что Россия якобы несерьезно относится к вопросу мирного переговорного процесса по урегулированию конфликта вокруг Украины.
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