Путин: у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира

У России есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира, заявил президент Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву.
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