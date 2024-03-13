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Путин: у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира

Путин: у России есть все шансы стать четвертой экономикой мира

У России есть все шансы занять место Японии и стать четвертой экономикой мира, заявил президент Владимир Путин в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву.

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