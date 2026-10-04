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Газета.ру

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Mash: народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни

Mash: народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни

В Москве в своей мастерской умер народный художник России Шалва Бедоев. Об этом сообщает Mash.По информации Telegram-канала, тело обнаружили сотрудники Союза художников.

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