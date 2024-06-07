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Петербургский дневник

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Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС

Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС

Это упростит торговлю с другими странами Африки Министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид в разговоре с РИА Новости заявила, что Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС.

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