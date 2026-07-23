ВС РФ поразили в порту «Южный» объекты, используемые ВСУ

Вооруженные силы России поразили в порту «Южный» (Одесская область Украины) объекты инфраструктуры, используемые для хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ, сообщило Минобороны РФ в канале «Макс» 23 июля.
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