Пропавшие из сейфа следователя часы и украшения Лерчек не приобщили к делу

РИА Новости/Михаил Воскресенский Изъятые у блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, ценности не были приобщены к уголовному делу в качестве вещдоков и хранились с нарушением.
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