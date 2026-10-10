Save The Dates: Bob's Burgers Christmas Special, Prime Video's Bloodaxe Premiere, And More

Find out when Hulu's Bob's Burgers Christmas special, Prime Video's Bloodaxe series, Apple TV's Prodigies rom-com, and more shows will premiere.
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