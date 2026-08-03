Второй день Всероссийских горноспасательных соревнований в Кузбассe

Сегодня начались практические общекомандные этапы соревнований.На комплексном этапе «Горноспасательные работы и пожаротушение» покажут свои умения и навыки команды филиалов ФГУП «ВГСЧ»: ВГСО Северо-Востока, Северо-Запада, Сибири и Алтая, Восточной Сибири, Прикамья, Дальнего Востока.
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