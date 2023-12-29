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Минздрав: людям с рядом болезней следует в праздники отказаться от алкоголя

Минздрав: людям с рядом болезней следует в праздники отказаться от алкоголя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя в новогоднюю ночь допустимо лишь в минимальных количествах, а для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет лучше отказаться от алкогольных напитков.

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