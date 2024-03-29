Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Коми

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Советской в селе Усть-Цильма в Коми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
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