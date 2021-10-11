Закон и Порядок

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Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну съездил в Россию, чтобы договориться о поставках газа.

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Альбина Колесникова
Вот до чего довела русофобия что хотели то и получили.
Иван
Русофобия нынче дорого стоит.
Vladimir Lioubimcev
Эта лесбиянка Санду себя предала, кого она не предаст? Взялась быть главой Молдовы, и предала народ. Тварь!! Теперь что, молдаване будут мерзнуть зимой? Эта тварь будет сидеть в тепле, для нее найдут газ в нужном кол-ве... А молдаванин и дети молдавские должны мерзнуть?!!
Влас Семенюк
Скажите спасибо нашему призеднту, лично я бы, после этой всей грязи вылетой на нашу Россию, т вообще закрутил вентиль наглухо и пускай бы поморозили сопли, за кого гавкали, с того и спрашивайте, и даже рука бы не дрогнула, вонючки.
Владимир СВ
Согласен ... давно надо поставить на место таких Санду
Владимир Масликов
Зачем перекрывать вентиль??? Давайте лучше сероводород по трубе пустим!!! Пущай понюхают!
Надежда
Гнать этих санду-панду из России, пусть меняют на Додона, вот тогда и будет Газпром переговоры вести!
Валентин Щербаков
Какие могут быть переговоры с этой продажной выдрой и русофобкой Санду,

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