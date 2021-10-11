Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома

Закон и ПорядокПолитикаАукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну съездил в Россию, чтобы договориться о поставках газа.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаВот до чего довела русофобия что хотели то и получили.ИванРусофобия нынче дорого стоит.Vladimir LioubimcevЭта лесбиянка Санду себя предала, кого она не предаст? Взялась быть главой Молдовы, и предала народ. Тварь!! Теперь что, молдаване будут мерзнуть зимой? Эта тварь будет сидеть в тепле, для нее найдут газ в нужном кол-ве... А молдаванин и дети молдавские должны мерзнуть?!!Влас СеменюкСкажите спасибо нашему призеднту, лично я бы, после этой всей грязи вылетой на нашу Россию, т вообще закрутил вентиль наглухо и пускай бы поморозили сопли, за кого гавкали, с того и спрашивайте, и даже рука бы не дрогнула, вонючки.Владимир СВСогласен ... давно надо поставить на место таких СандуВМВладимир МасликовЗачем перекрывать вентиль??? Давайте лучше сероводород по трубе пустим!!! Пущай понюхают!НадеждаГнать этих санду-панду из России, пусть меняют на Додона, вот тогда и будет Газпром переговоры вести!Валентин ЩербаковКакие могут быть переговоры с этой продажной выдрой и русофобкой Санду,Комментировать
Свежие комментарии