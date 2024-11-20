Захарова: журналистка Sky News попала на брифинг Лаврова после голосования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла на встречу журналистке из Британии, пытавшейся прорваться на брифинг Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.
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