Захарова: журналистка Sky News попала на брифинг Лаврова после голосования

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-служба российского внешнеполитического ведомства пошла на встречу журналистке из Британии, пытавшейся прорваться на брифинг Сергея Лаврова в рамках саммита G20 в Бразилии.