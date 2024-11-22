565 единиц техники расчищают Алматы от снега

565 единиц техники и 1 069 рабочих расчищают мегаполис от осадков. В пресс-службе городского акимата сообщили, что с 00:00 22 ноября с перерывами в Алматы начался дождь, с 5:00 - мокрый снег в горных и предгорных районах и с 7:00 в городе, которые ожидаются до 10:00.