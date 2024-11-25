41-летняя звезда «Универа» пришла на баскетбол в мини-юбке

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова сходила на баскетбол в откровенном наряде. Фото с мероприятия она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).