В Минобороны России запустили работу мобильных офисов для оформления электронных удостоверений ветерана боевых действий

Специальные мобильные офисы созданы на базе автомобилей для оформления и выдачи электронных удостоверений в удаленных или труднодоступных локациях, в том числе в передовых и тыловых районах проведения СВО, а также в военных госпиталях, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию.