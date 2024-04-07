В Минобороны России запустили работу мобильных офисов для оформления электронных удостоверений ветерана боевых действий

Специальные мобильные офисы созданы на базе автомобилей для оформления и выдачи электронных удостоверений в удаленных или труднодоступных локациях, в том числе в передовых и тыловых районах проведения СВО, а также в военных госпиталях, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию.
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