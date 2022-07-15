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Массажист Кокорина: «Все говорят, что Саша в порядке. Тренер на тренировках его хвалит»

Массажист форварда «Фиорентины» Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока. «Разговаривал с ним позавчера, он ждал второго ПЦР-теста, сегодня [в четверг] должен был ехать на сборы.

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