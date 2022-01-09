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Нагорный возобновил тренировки со сборной России, Далалоян присоединится на следющей неделе

Олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный возобновил тренировки со сборной России на базе «Озеро Круглое», сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

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