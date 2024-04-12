Врач Кашух: чувство боли в сердце после еды может быть вызвано гипотензией

Если после еды возникает боль в груди, учащается сердцебиение или начинает кружиться голова, причин может быть множество — от индивидуальной реакции организма на съеденное до серьезных нарушений, требующих лечения.
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