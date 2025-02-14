Депутат Журова поздравила Большунова с победой на марафоне в Италии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью "Газете.Ru" заявила, что организаторы международных спортивных турниров будут с большим энтузиазмом приглашать российских атлетов после победы лыжника Александра Большунова на марафоне в Италии.