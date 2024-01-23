Министр обороны Германии завил об опасности войны с Россией

Виктор Полуэктов

Целая бригада немцев в Эстонии. Тяжко. А чем они там будут заниматься? Сколько штатной численности? Какое вооружение? В каком количестве? И куда именно нацелено? Неужто на Питер? Ой пропало-пропало всё. А если обидимся или рассердимся? Целым военным округом, да ещё превентивно? Причём вполне обоснованно ведь, вот какая непруха. И что тогда дальше? Хрен с ней с бригадой, но для самой Германии?..