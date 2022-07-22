Новые российские элиты. Кто они и какова их роль в будущих переменах

Григорий Храбров, Дмитрий Макаров Как ведут себя негласные "лидеры социума"? Готовы ли брать на себя ответственность, принимая самостоятельные, пусть трудные решения? Есть ли у ключевых людей страны план, стратегия, набор оригинальных идей, которые можно предложить "граду и миру"? При всей неоднозначности своей исторической роли именно элиты на протяжении многих веков выступали фундаментом любых осознанных перемен, реформ и служили своего рода локомотивом модернизации в нашей стране.