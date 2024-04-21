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Палата представителей США приняла законопроект, который может запретить TikTok

Палата представителей США приняла законопроект, который может запретить TikTok

Палата представителей США приняла в субботу законопроект, согласно которому чрезвычайно популярное приложение для создания и обмена видео TikTok может быть запрещено в стране, если оно не продаст свою китайскую материнскую компанию ByteDance.

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