Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Выходец из России, крупный налогоплательщик Британии, противник войны в Украине: что известно об Алексе Герко из рейтинга Times

Автор фото, LinkedIn/Kings College London Mathematics School Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, стал крупнейшим налогоплательщиком среди физических лиц в Великобритании по итогам 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх