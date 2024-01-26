Выходец из России, крупный налогоплательщик Британии, противник войны в Украине: что известно об Алексе Герко из рейтинга Times

Автор фото, LinkedIn/Kings College London Mathematics School Бизнесмен Александр Герко, родившийся и получивший образование в России, стал крупнейшим налогоплательщиком среди физических лиц в Великобритании по итогам 2023 года.
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