Будет больно: любимая дочка Брэда Питта готовится нанести ему новый удар

Шайло собирается окончательно разорвать отношения с отцом. Шайло не желает принимать деньги от отца LEGION-MEDIAВ этом году Шайло, которая всегда была любимицей Брэда Питта, уже нанесла ему сокрушительный удар.
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