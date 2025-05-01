Депутат ГД Водолацкий назвал угрозы Украины взорвать Крымский мост ничтожными Заявления украинских властей о взрыве Крымского моста и других терактах в России 9 мая ничтожны и говорят о террористическом характере властей Украины.
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