Ближе к покупателю: Ozon превращает 80 тысяч ПВЗ в локальные склады

Маркетплейс Ozon объявил о радикальном изменении логистической модели. В течение осени компания трансформирует свою сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в распределенные мини-склады.
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