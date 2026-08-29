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Ближе к покупателю: Ozon превращает 80 тысяч ПВЗ в локальные склады

Ближе к покупателю: Ozon превращает 80 тысяч ПВЗ в локальные склады

Маркетплейс Ozon объявил о радикальном изменении логистической модели. В течение осени компания трансформирует свою сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в распределенные мини-склады.

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