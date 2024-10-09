Американские фондовые индексы отыграли потери начала недели

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом, отыграв потери предыдущей сессии. Положительная динамика была обусловлена снижением цен на нефть и ослаблением геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
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