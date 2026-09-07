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Калужские новости

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В Калуге ищут пропавшего 19-летнего Алексея Лебедева

В Калуге ищут пропавшего 19-летнего Алексея Лебедева

Рост пропавшего калужского юноши 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, на момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном, белую рубашку и темно-синие брюки.

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