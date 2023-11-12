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Нарратив

Нарратив

(англ. narrative от лат. narrare «рассказывать, повествовать») И как тогда понимать часто звучащее теперь: он изменил нарратив, его постоянный нарратив.

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