(англ. narrative от лат. narrare «рассказывать, повествовать») И как тогда понимать часто звучащее теперь: он изменил нарратив, его постоянный нарратив.
Нарратив
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(англ. narrative от лат. narrare «рассказывать, повествовать») И как тогда понимать часто звучащее теперь: он изменил нарратив, его постоянный нарратив.