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Газета.ру

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Лисняк: любая попытка ВСУ вскрыть Волчанский котел обернется новыми потерями

Лисняк: любая попытка ВСУ вскрыть Волчанский котел обернется новыми потерями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишь понесут новые потери при попытке деблокировать с внешних рубежей Волчанский котел, в котором оказались около 2000 солдат.

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