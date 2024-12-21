Модель о3 уже умнее среднего фрилансера

В этом году у техноскептиков была надежда, что нейросети замедлили своё развитие или, может быть, даже упёрлись в стеклянный потолок, и дальше будут умнеть по чайной ложке за 10 лет.
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