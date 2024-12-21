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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Катерина
    Так  там  и  живут  русские, которых   покусали  дохлым  бандерой...Киев нам не нужен...
  • Катерина
    А  Вы  уверенны,   что  нас  ждут  в  той  же  Одессе?  Я не  уверена...  судя  по   тому,  что  там  было в  2014 го...Киев нам не нужен...
  • людмила михайлик
    Украинские нацисты не нужны,а Украина красивая страна,на западе не отличные санатории и горнолыжи, всё создано РусскимиКиев нам не нужен...

Модель о3 уже умнее среднего фрилансера

Модель о3 уже умнее среднего фрилансера

В этом году у техноскептиков была надежда, что нейросети замедлили своё развитие или, может быть, даже упёрлись в стеклянный потолок, и дальше будут умнеть по чайной ложке за 10 лет.

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