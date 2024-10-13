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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о «Крыльях»: «Будут намного выше, чем сейчас, никаких сомнений. Осинькин работает – и слава богу, хотя бы один клуб не шарахается с тренерами»

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-ю позицию. – У меня вызывает только уважение то, как себя ведет Игорь Осинькин.

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