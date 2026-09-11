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Бойцы группировки «Юг» нанесли удары по засадам БПЛА ВСУ

Бойцы группировки «Юг» нанесли удары по засадам БПЛА ВСУ

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили вражеские дроны вдоль маршрутов ВС РФ в зоне боевых действий.

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