Слышите, никогда не включайте музыку, если вы решили убраться дома и если вы женщина!Я настроилась на генеральную уборку.
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- Муж выгнал собаку...
- Муж выгнал собаку...
- Правильно говорят...
Вооот, а был мужик рядом легла бы "голой в пельмени" и могла бы так же лежать с валидолом в роте.