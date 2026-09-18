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МОСИНФОРМ

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Современные пространства для игр, спорта и отдыха появились на Ташкентской улице

Современные пространства для игр, спорта и отдыха появились на Ташкентской улице

На Ташкентской улице в районе Выхино-Жулебино благоустроили территории возле домов 23, корпус 4, и 25, корпус 3.

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