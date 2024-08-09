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Русское оружие

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❗️⚡️Над Мариуполем на нисходящих ветвях траекторий (на высоте порядка 18 - 15 км)

❗️⚡️Над Мариуполем на нисходящих ветвях траекторий (на высоте порядка 18 - 15 км) перехвачен наряд оперативно-тактических БР MGM-140B ATACMS Block IA.

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