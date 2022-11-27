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Карпин признан Winline тренером месяца в РПЛ. Тренер «Ростова» опередил Абаскаля, Гончаренко, Галактионова и Точилина

Валерий Карпин признан лучшим тренером Мир РПЛ в ноябре.  Главный тренер «Ростова» победил в голосовании среди экспертов РПЛ, комментаторов «Матч Премьер» и болельщиков, опередив Гильермо Абаскаля («Спартак»), Александра Точилина («Сочи»), Виктора Гончаренко («Урал») и Михаила Галактионова («Пари НН»).

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