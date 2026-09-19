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Газета.ру

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Эстонская фигуристка Петрыкина заявила, что вдохновляется Трусовой

Эстонская фигуристка Петрыкина заявила, что вдохновляется Трусовой

Чемпионка Европы Нина Петрыкина, представляющая Эстонию, заявила, что вдохновляется Александрой Трусовой, передает «Советский спорт».

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