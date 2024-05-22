Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» российских десантников с закрытой огневой позиции уничтожили пункт временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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