Активисты «Молодой Гвардии» из ЮФО привезли помощь бойцам в Донецк

Представители «Молодой Гвардии» из Южного федерального округа с 16 по 18 сентября 2026 года находились в Донецке, где передали военнослужащим гуманитарную помощь и помогли с текущими работами в одном из медицинских учреждений.
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