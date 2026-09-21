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Царьград

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Активисты «Молодой Гвардии» из ЮФО привезли помощь бойцам в Донецк

Активисты «Молодой Гвардии» из ЮФО привезли помощь бойцам в Донецк

Представители «Молодой Гвардии» из Южного федерального округа с 16 по 18 сентября 2026 года находились в Донецке, где передали военнослужащим гуманитарную помощь и помогли с текущими работами в одном из медицинских учреждений.

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