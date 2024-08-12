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Казинс, Тирни, Ганье, Колин Уайт и Рэм Питлик – в топ-5 центров, оставшихся на рынке свободных агентов НХЛ (Daily Faceoff)

Daily Faceoff назвал топ-5 свободных агентов НХЛ среди центральных нападающих, еще не подписавших новые контракты.

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