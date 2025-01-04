Украинская лыжная сборная в полном составе не вышла на соревнования по лыжным гонкам в Италии

Сборная Украины по лыжным гонкам, которая впервые за шесть лет участвовала престижном турнире в Тур де Ски, который с 28 декабря по 1 января проходил в итальянском городе Тоблаха, внезапно не вышла на гонку четвертого этапа соревнований.