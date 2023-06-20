Под Астраханью в плановом порядке отключат от газа села Наримановского района

Сельчанам придется обойтись без «голубого топлива» более чем на сутки. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с графиком остановок газораспредельных станций на планово-профилактические работы сегодня будет остановлена АГРС с.
Сельчанам придется обойтись без «голубого топлива» более чем на сутки. ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует, что в связи с графиком остановок газораспредельных станций на планово-профилактические работы сегодня будет остановлена АГРС с.
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